Aantal gewonden loopt op na treinongeluk Slowakije

BRATISLAVA (ANP/DPA) - Bij een treinongeluk in Slowakije zijn zeker 79 mensen gewond geraakt, melden autoriteiten. Eerder werd bericht over ongeveer 30 gewonden. Twee passagierstreinen botsten zondagavond frontaal op elkaar op ongeveer 20 kilometer van hoofdstad Bratislava. Geen van de gewonden zou in levensgevaar zijn.

Er wordt ook steeds meer duidelijk over de oorzaak van het ongeluk. Uit eerste onderzoek blijkt dat een trein waarschijnlijk een stopteken heeft genegeerd.

Het is het tweede treinongeluk met veel gewonden in Slowakije in een maand tijd. Afgelopen oktober botsten twee treinen op elkaar, waarbij 91 mensen gewond raakten.