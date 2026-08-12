ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ultimatum vakbonden Schiphol om beveiligers, anders snel acties

Economie
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 12:36
anp120826091 1
UTRECHT (ANP) - CNV en FNV hebben opnieuw gedreigd met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven daar tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een minder hoge werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers volgens een gezamenlijke verklaring kort daarna in actie.
CNV en FNV hebben de vier partijen deze woensdag een ultimatum gestuurd. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van vijf naar drie. Daarmee wil het vliegveld meer grip krijgen op de dienstverlening.
De vakbonden zeggen dat beveiligers sindsdien echter te maken hebben met grote problemen. De werkdruk onder beveiligers is volgens hen bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden. In het ultimatum stellen de bonden dat de uitval onder beveiligers leidt tot een nog hogere werkdruk voor de beveiligers die wel werken, waardoor een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_620406839

De helft van de 65-plussers heeft minder dan 35.600 euro gespaard

generated-image

De Noordzee kookt: krijgen we een druipnatte herfst?

130569159_m

Alles over de bijzondere zonsverduistering: hoe, waar en wanneer moet je kijken?

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 06.03.37

Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

169441255_m

Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

helft heeft geen toegangscode voor smartphone1530592580

Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor

Loading