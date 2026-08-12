Ultimatum vakbonden Schiphol om beveiligers, anders snel acties

UTRECHT (ANP) - CNV en FNV hebben opnieuw gedreigd met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven daar tot volgende week woensdagmiddag de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden en een minder hoge werkdruk. Doen ze dat niet, dan komen de beveiligers volgens een gezamenlijke verklaring kort daarna in actie.

CNV en FNV hebben de vier partijen deze woensdag een ultimatum gestuurd. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van vijf naar drie. Daarmee wil het vliegveld meer grip krijgen op de dienstverlening.

De vakbonden zeggen dat beveiligers sindsdien echter te maken hebben met grote problemen. De werkdruk onder beveiligers is volgens hen bijzonder hoog, waardoor veel medewerkers ziek worden. In het ultimatum stellen de bonden dat de uitval onder beveiligers leidt tot een nog hogere werkdruk voor de beveiligers die wel werken, waardoor een neerwaartse spiraal dreigt te ontstaan.