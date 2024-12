UniCredit ontkent plannen grote banenreductie bij Commerzbank

FRANKFURT (ANP/DPA) - UniCredit, de grootste bank van Italië, heeft beschuldigingen van de hand gedaan dat het bij een succesvolle overname een groot aantal banen zou schrappen bij de Duitse Commerzbank. "UniCredit is momenteel slechts een investeerder in Commerzbank en alle uitspraken over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, zijn pure speculatie", aldus de bank in een verklaring.

UniCredit reageert daarmee op uitspraken van de voorzitter van de ondernemingsraad (or) van Commerzbank Uwe Tschäge. Tschäge heeft eerder gezegd dat een overname kan leiden tot het verlies van twee derde van de banen bij Commerzbank, wat zou neerkomen op het schrappen van ruim 15.000 banen.

In de verklaring stelde UniCredit dat de uitspraken van Tschäge, en dan met name uitspraken die betrekking hebben op mogelijk banenverlies, volledig ongegrond waren.

Eerder deze maand heeft UniCredit het belang in zijn Duitse branchegenoot uitgebreid tot 28 procent. De Italianen onthulden in september al een belang in Commerzbank en lieten weten een volledige overname te overwegen. De or van Commerzbank en vakbonden verzetten zich daartegen. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz was eerder kritisch op het handelen van UniCredit toen die zijn belang in september had vergroot.