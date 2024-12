Exotische oliebollen vliegen over de toonbank, maar deze soorten blijven het populairst

Deze dagen gaan er weer tienduizenden oliebollen over de toonbank, zowel bij bakkers als in kramen, komt naar voren uit een rondgang van het ANP. De voorkeur gaat dit jaar ook uit naar variaties op de oliebol, zoals de Dubaibol. Maar de traditionele oliebol, met of zonder krenten, lijkt nog altijd het populairst.

Bij Bakker Van Maanen, met 62 vestigingen in Nederland, "rookt de schoorsteen", zegt mede-eigenaar Johan van Maanen. Bij elk van zijn bakkerijen worden deze periode duizenden oliebollen verkocht. Verreweg de meeste zijn de traditionele met en zonder krenten. "Het zijn echt grote aantallen waar we dag en nacht mee bezig zijn", zegt Van Maanen. "Het doel is de bollen zo vers mogelijk te leveren, dus we moeten strak plannen met voldoende mensen."

Ook de Dubaibol doet het volgens hem goed. Deze bol wordt doorgesneden en gevuld met pistachecrème en room, gedoopt in chocolade en afgewerkt met pistachenootjes. "Klanten willen veelal de traditionele oliebol, maar vinden bollen met een leuke twist ook prima", zegt Van Maanen. "Ook de appelbeignets en bollen met stukjes appel doen het goed."

Te machtig

Bij Bakkerij Van der Grijn, met tien vestigingen, waren ze minder enthousiast over de Dubaibol. "Te machtig en de smaakcombinatie was hem net niet. We hebben het in oktober twee of drie weken geprobeerd, maar zijn daarmee gestopt", legt mede-eigenaar Ron van der Grijn uit.

Bij de bakkerijen van Van der Grijn worden deze periode naar verwachting rond de 200.000 bollen verkocht. Ongeveer 80 procent daarvan zijn de traditionele oliebollen, maar ook de Kanelo is populair, een oliebol met stukjes appel die door de kaneelsuiker wordt gehaald. "Het wordt elk jaar wel ietsje meer, een stijging van een procentje of 5. Hoe het dit jaar wordt, moeten we nog even kijken", zegt Van der Grijn over de totale oliebollenverkoop. Zo misten de bakkerijen dit jaar de verkoop op zondag, omdat veel vestigingen op zondagen gesloten zijn. "Maar linksom of rechtsom komen we wel bij de 200.000 uit."

Meesterbakker Voskamp concentreert zich volgens directeur Arnold Kabbedijk vooral op het bakken van de traditionele oliebollen. De bakkerijketen met 21 vestigingen heeft de capaciteit om 10.000 bollen per uur te maken. Een voorspelling voor de verwachte verkoop durft Kabbedijk niet te doen. "Maar met 21 winkels kun je wel uitrekenen dat het extreme aantallen zijn. Daarom concentreren we ons op waar we goed in zijn en waar de meeste vraag naar is."