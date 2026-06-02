UniCredit vergroot belang in Commerzbank tot ruim 34 procent

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - UniCredit heeft zijn belang in de Duitse Commerzbank vergroot tot 34,35 procent. Dat meldt de Italiaanse grootbank dinsdag. Het vergroten van het belang boven de 30 procent is een belangrijke stap voor de Italiaanse bank.

UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod af, maar begin mei heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd. Een deel van de beleggers heeft het bod geaccepteerd. UniCredit bezat al een belang van ruim 26 procent in de in Frankfurt gevestigde bank.

Topman Andrea Orcel van UniCredit zei eerder dat het doel van het bod was om een belang van net boven de 30 procent in de Duitse bank te krijgen. Daardoor is een in het Duitse overnamerecht vastgelegde drempel overschreden. Door net onder die grens te zitten, liep UniCredit risico, zei Orcel eerder tegen FT.