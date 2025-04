Unilever belooft Indonesisch palmoliebedrijf aan te spreken

LONDEN (ANP) - Unilever zegt opnieuw kritische gesprekken aan te gaan met een Indonesische palmolieleverancier die beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen. Op de aandeelhoudersvergadering werd een brief voorgelezen namens gemeenschappen die zeggen hun land op Sulawesi te zijn kwijtgeraakt aan AAL, dat er palmolieplantages op aanlegde.

"We blijven met ze in gesprek hierover, ook al is het geen directe toeleverancier", zei topman Fernando Fernandez op de aandeelhoudersvergadering in Londen. Hij benadrukte dat meer dan 90 procent van de ingekochte palmolie bij Unilever ontbossingsvrij is. "We begrijpen dat er enige vooruitgang was, maar we begrijpen dat er meer te doen is", vulde voorzitter Ian Meakins aan, die verwees naar een driejarenplan van AAL en steun van de Indonesische regering voor verantwoorde palmolie.

Ook op de jaarvergadering van 2024 kwam de kwestie ter sprake, waarna Unilever zei zorgen over AAL te onderzoeken.