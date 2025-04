Pro-Palestijnse activist van schoorsteen gehaald in Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - De activist die sinds woensdagochtend vroeg op een schoorsteen op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen zat, is door de politie naar beneden gehaald. Dat heeft een fotograaf van het ANP woensdagmiddag gezien.

De politie ging in een soort hoogwerker van de brandweer omhoog. Op die manier werd de activist verwijderd. Die zat op een hoogte van enkele tientallen meters. De actievoerder is afgevoerd in een politiebusje.

De pro-Palestijnse beweging Nijmegen Encampment liet eerder woensdag in een persbericht weten dat de activist zijn actie doet "voor een vrij Palestina, voor rechtvaardigheid, en voor de ontmanteling van koloniale structuren binnen de academie". De actiegroep wil dat het Radboud banden verbreekt met Israëlische universiteiten.

Radboud Universiteit

Ziekenhuis Radboudumc is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een speciale commissie adviseerde de universiteit enkele weken geleden om de samenwerking met twee universiteiten in Israël op te schorten. De instellingen zouden bijdragen aan "ernstige en systematische mensenrechtenschendingen" in de Palestijnse gebieden. Bovendien zouden ze de wetenschappelijke integriteit schenden. Het universiteitsbestuur wil een besluit nemen na overleg met studenten, medewerkers, decanen, de studentenraad, de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van Radboudumc. Tegenstanders van de samenwerking willen niet langer praten.

De Radboud Universiteit werkt sinds 2015 samen met de Hebrew University in Jeruzalem en sinds 2016 met de Tel Aviv University. Momenteel studeren er geen Nijmeegse studenten aan de twee universiteiten, en omgekeerd ook niet.