Adviescollege: minister Wiersma vertraagt doelbewust

DEN HAAG (ANP) - Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding haalt in een brief uit naar minister Femke Wiersma van Landbouw over het weigeren van het openbaar maken van uitstootgegevens van veehouderijen. Follow the Money en NRC hadden nogmaals een verzoek tot bemiddeling ingediend om de gegevens te krijgen. Het adviescollege vindt dat de minister doelbewust vertraagt en dat dit de belastingbetaler miljoenen euro's kost.

De minister is wettelijk verplicht data over uitstoot die het milieu en de gezondheid kunnen beïnvloeden openbaar te maken. Wiersma wilde dat niet meteen doen, maar eerst duizenden boeren actief informeren. Het adviescollege is daar helder over: "Uw keuze voor een individuele zienswijzeprocedure, hoewel de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de juridische bedenkelijkheid daarvan in een vergelijkbaar geval al heeft aangegeven, grenst aan procedureel misbruik van de Woo door de overheid", schrijft voorzitter van het adviescollege Ineke van Gent.

Daarnaast omschrijft het adviescollege dat deze "kostbare en tijdrovende procedure, die de uitkomst van uw besluit niet kan veranderen" alleen maar "leidt tot vertraging en belasting van het ambtelijke apparaat". Daarnaast kost "deze bureaucratie", waarvoor Wiersma volgens het adviescollege "schaarse publieke middelen en mensen inzet", tussen de 15 en 60 miljoen euro. Op dat bedrag kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eind oktober uit. Ook kan het overheidsbeleid door de werkwijze van Wiersma niet goed gecontroleerd worden.

Schijninspraak

Het adviescollege uit ook zorgen over schijninspraak, omdat Wiersma veehouderijen "mogelijk zelfs meerdere keren per jaar individueel wil confronteren en belasten met een persoonlijk zienswijzeverzoek". Dat leidt bij veehouderijen "alleen maar tot teleurstelling", schrijft het adviescollege.

Voorzitter Van Gent verzoekt Wiersma "met klem om uw keuze te herzien en de vlucht naar voren te nemen", onder meer door jaarlijks uitstootgegevens bekend te maken. Ook stelt het adviescollege voor de miljoenen te investeren in een meldpunt "en andere preventieve maatregelen op dit terrein".