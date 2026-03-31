Verdachte aangehouden voor dood vrouw in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP (ANP) - De politie heeft een verdachte aangehouden voor de dood van een 59-jarige vrouw in Nieuw-Vennep maandag. Het gaat om een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die dinsdagmiddag in de Noord-Hollandse plaats is aangehouden.

De vrouw uit Haarlemmermeer is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie. De man wordt ervan verdacht de vrouw te hebben gedood.

Het slachtoffer werd maandag even na 19.30 uur gevonden op een parkeerplaats bij station Nieuw-Vennep. Volgens de politie zag een getuige kort daarvoor een man opvallend rondjes fietsen op de parkeerplaats aan de Venneperweg.

Dinsdag werd bekend dat het slachtoffer werkzaam was bij ABN AMRO. Een collega werd vorige week dood gevonden in een woning in Amsterdam. De politie liet daarop weten dat een mogelijk verband wordt onderzocht tussen beide sterfgevallen, maar dat het vooralsnog twee aparte onderzoeken zijn.