Unilever past 'vage en algemene' duurzaamheidsclaims aan

DEN HAAG (ANP) - Unilever stopt met "vage en algemene" duurzaamheidsclaims op verpakkingen, na ingrijpen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat onder meer om claims zoals 'duurzaam geteelde pinda's', 'duurzaam verbouwde groente' of 'duurzame verpakking'. Die zijn volgens de toezichthouder onduidelijk voor consumenten.

De Consumentenbond vond de claims van het Britse was- en levensmiddelenconcern misleidend en vroeg de ACM om op te treden. De marktwaakhond ging vervolgens in gesprek met Unilever, dat heeft aangegeven te stoppen met deze claims.

Vanaf 1 januari zal Unilever de meeste verpakkingen hebben aangepast, al kunnen producten met oude verpakkingen nog wel in de winkels liggen, omdat supermarkten hun voorraden opmaken.