Rusland bekritiseert sancties, maar zegt dat ze niet werken

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:42
anp231025108 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland reageert verbolgen op de sancties die de Verenigde Staten hebben aangekondigd tegen twee Russische oliebedrijven. Tegelijk zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de maatregelen niets zullen uithalen. Hetzelfde geldt voor het nieuwe Europese sanctiepakket.
Woordvoerder Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de maatregelen extreem contraproductief. Rusland heeft volgens haar nog altijd dezelfde doelen in Oekraïne en de sancties zouden niets veranderen aan de aanleiding voor de strijd. Dat geldt ook voor het negentiende Europese sanctiepakket, waarover donderdag een besluit werd genomen.
"Ons land heeft een sterke immuniteit opgebouwd tegen westerse beperkingen en zal vol vertrouwen doorgaan met de ontwikkeling van zijn economisch vermogen, inclusief het energievermogen", aldus Zacharova.
"Oorlogsdaad tegen Rusland"
De ondervoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, zegt dat president Donald Trump nu aan de kant staat van "geschift" Europa. "De VS zijn onze vijand en hun praatgrage 'vredesstichter' is nu volledig het oorlogspad met Rusland opgegaan", aldus Medvedev op Telegram, verwijzend naar Trump. Hij noemt de sancties "een oorlogsdaad tegen Rusland".
Trump kondigde sancties aan tegen Rosneft en Lukoil. Hij zei te hopen dat die snel van tafel konden als een vredesdeal wordt gesloten.
