Unilever praat met Katjes over verkoop Brits snackmerk, meldt Sky

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 14:10
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Katjes Group, een Duits snoepbedrijf, is in vergevorderde onderhandelingen voor de overname van het Britse snackmerk Graze. Dat meldt de Britse zender Sky News op basis van ingewijden. Daarmee lijkt Unilever opnieuw een merk te gaan afstoten.
Volgens Sky zou Katjes Group, ook bekend van snoep van het merk Candy Kittens, 35 miljoen pond (zo'n 40 miljoen euro) willen betalen voor Graze. Dat is slechts iets meer dan 20 procent van wat Unilever in 2019 voor Graze betaalde.
Graze, opgericht in 2008, werd destijds door Unilever gekocht na interesse van partijen als Kellogg en PepsiCo. Het merk presteerde de laatste jaren minder goed, waardoor Unilever het dit jaar in de etalage zette. Unilever wilde tegenover Sky niet reageren.
Het was- en levensmiddelenconcern verkocht afgelopen tijd meerdere voedingsmerken om zich te richten op kernmerken als Knorr, Hellmann's en Dove. Eerder gingen onder meer Unox, Zwan en Conimex al van de hand. Ook werkt Unilever aan een afsplitsing van zijn ijstak, met onder meer Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's.
