Belastingverhogingen helpen Britse regering aan begrotingsbuffer

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 14:08
anp261125122 1
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering verhoogt haar begrotingsbuffer naar 22 miljard pond (25 miljard euro), zo werd bekend uit een te vroeg gepubliceerde raming van een rekenkamer van de overheid. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de speelruimte die het Office for Budget Responsibility (OBR) in maart zag.
Voor minister van Financiën Rachel Reeves, die begrotingsdiscipline predikt, is het een opsteker. Maar de grotere buffer is wel het resultaat van hogere belastingen die politiek mogelijk pijnlijk uitvallen.
De inkomstenbelasting gaat via een omweg namelijk voor veel inwoners van het Verenigd Koninkrijk omhoog, zo meldt de BBC op basis van het te vroeg verschenen OBR-document. De grenzen voor verschillende belastingschijven blijven langer onveranderd, namelijk tot 2031. Omdat de lonen wel meestijgen met de inflatie, groeit de groep die hogere belastingtarieven moet betalen.
De raming van het OBR werd na de publicatiefout weer offline gehaald.
