ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unilever steekt 270 miljoen dollar in nieuw innovatiecentrum VS

Economie
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 20:42
anp290526175 1
LONDEN (ANP) - Unilever gaat 270 miljoen dollar investeren in de ontwikkeling van een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. In dat centrum in de stad New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut gaat het bedrijf onder meer onderzoek doen naar producten voor persoonlijke verzorging, geurstoffen en ook verpakkingen.
Het nieuwe centrum moet in het voorjaar van 2029 openen en werk gaan bieden aan ongeveer driehonderd werknemers. Het nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum wordt de opvolger van het bestaande centrum van Unilever in Trumbull in Connecticut dat sinds 1972 actief is. Volgens Unilever is dit het "volgende hoofdstuk" in de lange samenwerking met Connecticut en diens wetenschappelijke gemeenschap. In New Haven zijn ook veel andere bedrijven actief met onderzoek en ontwikkeling. Ook zijn er universiteiten.
Volgens Unilever zal onder meer AI worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Het bedrijf zegt over de afgelopen tien jaar bijna 15 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in de VS in overnames en kapitaalprojecten.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

ANP-524173663

Voor de mensen thuis: Vlucht Brekelmans (VVD) naar Canada kostte 180.000 euro

188909544_m

Deze drie drankjes hydrateren beter dan water

Loading