Unilever verplaatst ijsjesdivisie naar centrum van Amsterdam

ROTTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Unilever verplaatst zijn ijsjesdivisie van Rotterdam naar het centrum van Amsterdam. De verhuizing volgt op de eerder aangekondigde plannen van het levensmiddelenconcern om de ijstak, met merken als Ben & Jerry's, Magnum en Cornetto, mogelijk te verkopen of apart naar de beurs te brengen.

De ongeveer 450 werknemers van de ijsafdeling zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar naar het nieuwe kantoor in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam verhuizen, verklaarde een woordvoerder van het bedrijf. In maart dit jaar liet Unilever weten de ondermaats presterende ijsafdeling te willen afsplitsen om zich meer te richten op sneller groeiende marktsegmenten zoals schoonheidsproducten.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in juli zei Unilever op koers te liggen om de afsplitsing van zijn ijsjesdivisie tegen eind volgend jaar te hebben afgerond. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast op basis van ingewijden dat Unilever is begonnen met de eerste gesprekken met investeerders over een mogelijke verkoop van de ijstak, die zo'n 18 miljard euro waard zou kunnen zijn. Een andere optie is een beursnotering voor het ijsbedrijf in Amsterdam of Londen, waar het hoofdkantoor van Unilever staat. De ijsjesdivisie was vorig jaar goed voor een omzet van 7,9 miljard euro.