Unilever zakt op Damrak na aankondiging vertrek topman Schumacher

AMSTERDAM (ANP) - Unilever behoorde dinsdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de verrassende aankondiging van het vertrek van topman Hein Schumacher bij het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Axe en Knorr. De Nederlander wordt opgevolgd door de Argentijn Fernando Fernandez, de huidige financieel topman van het Britse concern. Volgens Unilever-voorzitter Ian Meakins is de raad van bestuur van het bedrijf tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar, maar "er is veel meer te doen om de best mogelijke resultaten te behalen". Het aandeel verloor ruim 2 procent.

Schumacher was nog niet lang de hoogste baas bij Unilever. Hij nam in juli 2023 het roer over van Alan Jope, nadat de activistische belegger Nelson Peltz een belang had genomen in Unilever en was toegetreden tot de raad van bestuur. Zijn benoeming tot topman werd destijds verwelkomd door Peltz, die een reputatie heeft als het gaat om het opschudden van bedrijven in consumptiegoederen. Unilever maakte eerder deze maand bekend dat de winst in 2024 met ruim een tiende is gedaald. Ook waarschuwde het concern voor een trage start van dit jaar.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 927,65 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 881,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.