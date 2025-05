Uniper schort groot deel investeringen in Nederland op

ROTTERDAM (ANP) - Energieconcern Uniper doet voorlopig geen nieuwe grote investeringen in Nederland. Het Duitse concern vindt dat er te veel onduidelijkheid is over de toekomst van de Nederlandse energiemarkt. Daardoor blijft het volgens Uniper ook onzeker of investeringen zich kunnen terugbetalen.

Het bedrijf vindt het nu nog te onduidelijk wat de regering voor plannen heeft voor een zogeheten capaciteitsmarkt. Dat is een systeem waarbij elektriciteitsproducenten niet alleen betaald worden voor stroom die ze daadwerkelijk leveren, maar ook voor het achter de hand houden van vermogen voor de momenten dat windmolens of zonnepanelen tijdelijk niets leveren.

Door de opschorting van investeringen gaat onder andere de ontwikkeling van een groengasfabriek in Amsterdam niet verder. Ook stopt een project op het Limburgse bedrijventerrein Chemelot voor het omzetten van biomassa in een gas voor de productie van waterstof. De ontwikkeling van een waterstoffabriek op de Maasvlakte gaat wel door, maar volgens een woordvoerder "op de minimale variant".

Vermindering uitstoot CO2

Uniper blijft actief met bestaande centrales in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om de kolencentrale op de Maasvlakte en gasgestookte centrales in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Welk bedrag aan investeringen Nederland misloopt, zegt Uniper niet. Wel is bekend dat het concern 8 miljard euro heeft gereserveerd om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in 2040 netto geen CO2 meer uitstoten. Een deel daarvan was bedoeld voor Nederland, een van zijn "kernmarkten".