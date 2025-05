Paul denkt aan strengere leerplicht rond levensopvattingen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Mariëlle Paul (basis- en voortgezet onderwijs) overweegt om de vrijstelling van de leerplicht in te trekken voor kinderen van wie de ouders vinden dat er geen scholen in de buurt zijn die bij hun levensopvatting passen. Nu het Openbaar Ministerie niet meer gaat handhaven op kinderen die zonder vrijstelling thuiszitten, denkt Paul aan het aanscherpen van de regels.

De VVD-bewindsvrouw zei in een debat dat het intrekken van de vrijstelling voor zogeheten richtingsbezwaren een mogelijkheid is geworden. "Het is niet zeker of al deze kinderen thuis ook onderwijs krijgen", zei Paul. Het is verplicht om kinderen thuis les te geven als ze wegens 'richtingsbezwaren' niet naar school gaan.

Paul is net als meerdere Kamerleden bezorgd over het voornemen van het OM om te stoppen met het vervolgen van ouders die kinderen thuis laten zonder vrijstelling. "Ik was overvallen door dat besluit", aldus Paul.