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Universal Music Group wint in lagere AEX-index na cijfers

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group is vrijdag flink hoger gesloten in de AEX-index op het Damrak. Het muziekconcern, dat artiesten als Harry Styles en Billie Eilish vertegenwoordigt, heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. Een grote opsteker was dat de inkomsten uit streamingabonnementen harder waren gestegen. UMG won bijna 8 procent.
De AEX-index stond vrijdag echter onder druk vanwege de chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI sloten tot 7,6 procent lager na tegenvallende kwartaalresultaten van Amerikaanse chipproducent Intel en tech- en webwinkelconcern Amazon. Chipfabrikant Intel gaf een zwakke verwachting af voor het huidige kwartaal en staat bijna 30 procent lager op Wall Street. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq staat vrijdag om diezelfde reden fors lager.
De AEX sloot 0,7 procent lager op 1134,44 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1095,96 punten. Frankfurt en Parijs sloten tot bijna 1 procent lager en Londen klom een fractie.
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