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Bezoekster kerstshow Duiven overleden na roltrapincident

Samenleving
door anp
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DUIVEN (ANP) - Een bezoekster van de kerstshow Santafia van de Intratuin in het Gelderse Duiven, die donderdagmiddag gewond raakte na een val bij de roltrap, is vrijdag overleden. Dat laat de politie weten. De politie gaat na onderzoek uit van een noodlottig ongeval.
Het slachtoffer is een 78-jarige vrouw uit Apeldoorn. Volgens lokale media werd de vrouw donderdagmiddag na het incident eerst in het magazijn gereanimeerd. Daarna werd zij door de hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelde een forensisch onderzoek in. Daarbij bleken geen strafrechtelijke feiten vast te stellen, meldde de politie vrijdagmiddag.
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