UWV: werkgever laat kans liggen door niet elders in EU te werven

AMSTERDAM (ANP) - Werkgevers in Nederland laten een hoop kansen op personeel liggen door niet buiten de landsgrenzen te werven. Daarop wijst uitkeringsorganisatie UWV na een nieuwe analyse van beroepen waar juist te veel of te weinig mensen voor zijn in Europa.

Volgens het UWV laat de studie zien dat er binnen Europa aanzienlijke mogelijkheden zijn om personeelstekorten in Nederland te verlichten. Voor 95 procent van de beroepen waar in Nederland een tekort aan is, is in ten minste een ander land een overschot aan personeel binnen dat beroepsveld.

Michel van Smoorenburg, internationaal arbeidsmarktexpert bij het UWV, noemt als voorbeeld lassers en snijders. In Nederland is er een tekort aan deze vakmensen, terwijl Finland met een overschot kampt. Een vergelijkbare situatie speelt voor elektriciens gebouwaansluitingen, waarvan er in Finland en Griekenland te veel zijn, en systeembeheerders, waarvan er in Tsjechië en Letland sprake is van een overschot.

Medisch personeel

Het onderzoek wijst ook uit dat er door heel Europa een tekort is aan medisch personeel. Wel valt volgens het UWV op dat in de Nederlandse zorgsector meer openstaande vacatures en beroepen met tekorten zijn dan in veel andere Europese landen. Van sommige specifieke zorgberoepen is elders nog wel een overschot. Dat speelt bijvoorbeeld voor gespecialiseerd verpleegkundigen in Finland, fysiotherapeuten op Cyprus en dierenartsen in Oostenrijk en Letland.

Voor slechts negen beroepen waaraan in Nederland een tekort is, zijn er volgens het UWV in geen enkel EU-land overschotten gemeld. Voorbeelden hiervan zijn artsen en laboranten.

Nederland kende vorig jaar de krapste arbeidsmarkt van alle landen binnen Europa. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent dat de krapte op de arbeidsmarkt in de eerste drie maanden van dit jaar wel wat is afgenomen. Voor elke 100 werklozen stonden 91 vacatures open. De spanning op de arbeidsmarkt piekte in 2022 en loopt sindsdien geleidelijk terug. De arbeidsmarkt is nog wel relatief krap als die bijvoorbeeld wordt vergeleken met de situatie van voor de coronaperiode.