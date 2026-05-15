VAE versnelt bouw oliepijpleiding om Straat van Hormuz te mijden

ABU DHABI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten gaan de bouw van een nieuwe oliepijpleiding versnellen. Het land wil de exportcapaciteit vanuit Fujairah verdubbelen, om zo via de stad in het oosten van de VAE de Straat van Hormuz te kunnen vermijden voor het transporteren van olie.

Staatsoliebedrijf ADNOC heeft de opdracht gekregen om de bouw te versnellen. De pijpleiding is in aanbouw en wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd. De oorspronkelijke opleverdatum is niet bekend.

Via de bestaande pijpleiding naar Fujairah kunnen 1,8 miljoen vaten per dag worden vervoerd. Het belang van deze pijpleiding is sinds de blokkade van de Straat van Hormuz eind februari toegenomen. Andere landen op het Arabische schiereiland, zoals Koeweit en Irak, zijn voor de export van olie volledig afhankelijk van de Straat van Hormuz. Als gevolg van de sluiting van de zeestraat zijn de energieprijzen fors opgelopen.