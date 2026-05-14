Gronings meisje (6) gemarteld: hoe kan dit zó lang doorgaan?

In Oost‑Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek naar twee moeders die worden verdacht van stelselmatige, extreme kindermishandeling van een zesjarig meisje en een zevenjarige jongen. De vrouwen zouden de kinderen langdurig hebben geslagen en geschopt, hebben opgesloten in een kelder en de vernederingen zelfs hebben gefilmd. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het onderzoek loopt, maar wil over de voortgang nog niets zeggen.

Een kind lichamelijk én geestelijk gebroken

Vooral het zesjarige meisje is er uitzonderlijk ernstig aan toe. Zij belandde tot twee keer toe in het ziekenhuis, waar artsen haar toestand omschreven als onverzorgd, ondervoed en uitgedroogd. Omdat haar situatie begin februari zo snel verslechterde, is ze in een kunstmatig coma gebracht en zelfs beademd. De littekens zijn niet alleen lichamelijk, maar onvermijdelijk ook psychisch: een jong kind dat in plaats van veiligheid thuis stelselmatig geweld en vernedering ervaart

Volgens het dossier zouden de twee kinderen “voor langere tijd door een hel zijn gegaan”. Zowel de jongen als het meisje is geslagen en geschopt en zou voor straf langdurig zijn opgesloten in de kelder van het huis. De kelder fungeerde als strafruimte: het meisje werd daar met kabelbinders aan leidingwerk vastgemaakt, met de handen zo hoog aangesnoerd dat ze niet kon zitten. Het soort details dat normaal uit een sadistische film komt, niet uit een Nederlandse rijtjeswoning.

Mishandeling als dagelijks patroon

Wat deze zaak extra schokkend maakt, is de systematiek. De mishandelingen lijken geen opwelling of eenmalige uitbarsting van agressie, maar een patroon. De vrouwen zouden extreem geweld hebben gebruikt, variërend van schoppen en slaan tot het dwingen van het kind om eigen braaksel op te eten, en dat vervolgens te filmen. Dat filmen onderstreept een grimmige realiteit: niet alleen het geweld zelf, maar ook de behoefte om macht en vernedering vast te leggen.

De moeder van het meisje wordt ervan verdacht haar dochter gedurende langere tijd samen met haar vriendin te hebben mishandeld. Ook de zevenjarige zoon van die vriendin is slachtoffer. De verantwoordelijkheid ligt dus niet bij één ontspoorde ouder, maar bij een kleine “gezinsstructuur” waarin geweld de norm werd.

Waar was de bescherming?

Pas nadat de mishandelingen aan het licht kwamen, is Jeugdbescherming Noord aangewezen als tijdelijk voogd. De twee betrokken gecertificeerde instellingen – Jeugdbescherming Noord (JBN) en de William Schrikker Stichting – hebben nu de verantwoordelijkheid over de kinderen. In officiële taal “onderstreept deze zaak nogmaals het belang van een goed functionerende jeugdbeschermingsorganisatie”. Maar precies daar wringt iets: dit soort dossiers duiken pas op als het al volkomen is misgegaan.

De zaak roept daarom dezelfde vragen op als eerdere horrorcasussen rond mishandelde kinderen: wie heeft de signalen gemist, of niet serieus genomen? Hoe kan een zesjarig kind in Nederland zó ondervoed, uitgedroogd en getraumatiseerd raken voordat er wordt ingegrepen? En hoeveel vergelijkbare situaties blijven nog onzichtbaar achter voordeuren?

Meer dan een incident

Politiek en instanties zullen deze zaak waarschijnlijk opnieuw framen als “diep tragisch” en “onacceptabel”. Maar de opeenstapeling van dossiers rond extreme kindermishandeling laat zien dat dit geen losstaand incident is, maar een terugkerend falen van het systeem rond kwetsbare kinderen. Zolang Nederland vooral reageert ná de volgende horrorzaak, in plaats van structureel te investeren in vroegsignalering, voldoende capaciteit en lagere drempels voor ingrijpen, blijft de vraag niet óf maar wanneer het volgende kind jarenlang door een hel gaat.