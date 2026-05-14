Hormoontherapie: effectieve behandeling van prostaatkanker komt neer op chemische castratie

Voor mannen met gevorderde prostaatkanker wordt hormoontherapie vaak als logische volgende stap gepresenteerd. Minder zichtbaar is wat er écht gebeurt: het lichaam wordt hormonaal gecastreerd. Die chemische castratie remt de ziekte, maar kan seksualiteit, energie en zelfbeeld blijvend veranderen.

Hormoontherapie is een van de meest gebruikte behandelingen bij gevorderde prostaatkanker en kan de ziekte vaak jaren onder controle houden. Door de aanmaak en werking van testosteron vrijwel stil te leggen, wordt de “brandstof” van prostaatkankercellen weggenomen, waardoor de tumor krimpt of trager groeit. In medische folders en richtlijnen wordt deze aanpak steeds vaker benoemd voor wat ze is: een vorm van chemische castratie.

Waar vroeger vaak werd gesproken over een “hormoonkuur”, wijzen patiëntenorganisaties er nu op dat de impact vele malen groter is dan dat woord suggereert. Wie aan langdurige hormoontherapie begint, verandert niet alleen zijn overlevingskansen, maar ook zijn lichaam, seksualiteit en vaak zijn zelfbeeld.

Hoe hormoontherapie uitmondt in chemische castratie

Prostaatkanker groeit onder invloed van mannelijke hormonen (androgenen), vooral testosteron. Hormoontherapie – vaak in de vorm van LHRH‑injecties, tabletten of een combinatie – legt de productie van testosteron in de zaadballen grotendeels stil of blokkeert de werking ervan. Daardoor zakt de testosteronspiegel tot zogeheten castratiewaarden, vergelijkbaar met wat er gebeurt na verwijdering van de teelballen.

In patiënteninformatie van ziekenhuizen wordt dat ook expliciet zo genoemd: injecties zorgen voor chemische castratie, waardoor de werking van de zaadballen wordt stilgelegd en de tumor minder snel groeit. Het verschil met chirurgische castratie is niet het effect op de hormonen, maar vooral dat de ingreep omkeerbaar kan zijn wanneer de medicatie wordt gestopt.

De bekendste bijwerkingen: seks, energie en stemming

Omdat het hele mannelijke hormoonsysteem wordt teruggeschroefd, zijn de bijwerkingen van hormoontherapie ingrijpend. Ziekenhuizen en kankersites noemen keer op keer dezelfde lijst: minder zin in vrijen, erectiestoornissen en blijvende onvruchtbaarheid. Ook opvliegers, nachtelijk zweten, vermoeidheid en een duidelijke afname van spiermassa komen veel voor.

Daarbovenop melden patiënten vaak gewichtstoename, pijnlijke zwelling van de borsten (gynaecomastie) en veranderingen in lichaamsbeharing. Op de langere termijn neemt het risico op botontkalking, hart‑ en vaatziekten en stemmingsstoornissen toe; vergeetachtigheid en somberheid worden eveneens beschreven. De chemische castratie is dus niet alleen iets wat in het bloed te zien is, maar wordt voelbaar in vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven.

Castratieresistent: als de kanker terugvecht

Nog een wrange realiteit: zelfs een zo ingrijpende behandeling werkt meestal niet eindeloos. Na gemiddeld enkele jaren kunnen prostaatkankercellen leren overleven bij extreem lage testosteronspiegels; dan spreekt men van castratieresistente prostaatkanker. De PSA‑waarde loopt dan weer op, ondanks het feit dat het hormoonniveau nog steeds in het “gecastreerde” bereik ligt.

In die fase komen nieuwe middelen in beeld, zoals moderne anti‑androgenen of andere systemische therapieën. Ook dan blijft het basisprincipe overeind: de ziekte afremmen door elke vorm van hormonale stimulans zoveel mogelijk uit te schakelen.

Eerlijk gesprek: winst én verlies op tafel

Volgens Nederlandse en internationale richtlijnen hoort hormoontherapie standaard bij hoog‑risico en uitgezaaide prostaatkanker, vaak in combinatie met bestraling. De behandeling verlengt het leven en vermindert klachten, maar verandert tegelijkertijd het lichaam en de identiteit van de patiënt op een manier die nog te vaak wordt onderschat.

Patiëntenorganisaties pleiten er daarom voor om de term “chemische castratie” niet te vermijden, maar uit te leggen. Pas als mannen werkelijk begrijpen wat er met hun hormonen , hun lichaam en hun seksuele functioneren gebeurt, kunnen zij samen met hun arts een keuze maken die recht doet aan zowel overleving als levenskwaliteit.