ICE is waarschijnlijk ook van de partij bij WK-wedstrijden in de VS.

Bij het WK van 2026 in de VS moeten voetbalfans niet alleen rekening houden met lange rijen en hoge prijzen, maar mogelijk ook met de aanwezigheid van ICE, de omstreden immigratiedienst van de Amerikaanse overheid. Volgens bronnen binnen Homeland Security stelt ICE zijn agenten beschikbaar om extra beveiliging te leveren rond stadions, vergelijkbaar met hun rol bij andere grote sportevenementen als de Super Bowl. Dat roept meteen de vraag op: gaat het om veiligheid of om een signaal richting migranten?

Wat ICE precies gaat doen

Volgens twee functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) kunnen federale agenten die normaal gesproken immigranten arresteren, aanwezig zijn bij wedstrijden wanneer het toernooi volgende maand in de VS begint. ICE biedt zijn personeel aan lokale politiekorpsen en andere federale diensten om de buitenringen rond stadions te beveiligen.

Belangrijk detail: de betrokken functionarissen benadrukken dat ICE-agenten geen supporters of stadionmedewerkers zullen controleren op hun immigratiestatus. “Onze agenten en functionarissen zullen beveiliging bieden wanneer daarom wordt gevraagd, maar ze zullen geen mensen controleren op hun immigratiestatus,” zegt een van hen. Of agenten in herkenbaar uniform aanwezig zijn, zou afhangen van de locatie en afspraken met lokale autoriteiten.

Wat níet gebeurt: binnen de dienst is geen expliciete instructie uitgegaan om ICE weg te houden van WK-stadions, en ICE-agenten zijn ook niet formeel uitgesloten van het doen van arrestaties in of rond de venues. Dat grijze gebied voedt precies de onzekerheid onder migranten en hun families.

Signaal van de regering-Trump

De mogelijke aanwezigheid van ICE past in de bredere, harde immigratielijn van president Donald Trump in zijn tweede termijn, met een jaarlange intensivering van opsporing en deportaties als onderdeel van zijn belofte van “massale uitzettingen”. De nieuwe minister van Homeland Security, Markwayne Mullin, probeert tegelijk het imago van het agentschap op te poetsen en legt de nadruk op de arrestatie van zware criminelen en het “humanitaire” werk van ICE – intern wordt zelfs gesproken over “NICE”.

Officieel zegt DHS dat internationale bezoekers die legaal naar de VS reizen voor het WK “niets te vrezen hebben”. “Wat iemand een doelwit maakt van immigratiehandhaving, is of die persoon illegaal in de VS is – punt,” aldus een woordvoerder. Tegelijkertijd adviseert DHS buitenlandse supporters om hun reisdocumenten en verblijfsstatus ruim van tevoren op orde te hebben, zodat ze “soepeler kunnen reizen”.

Angst onder fans en druk op FIFA

Immigratie-advocaten en burgerrechtenorganisaties waarschuwen dat de zichtbare aanwezigheid van ICE genoeg kan zijn om fans weg te houden, ook als er officieel geen controles zijn. Eerder leidde ICE- beveiliging bij luchthavens tijdens een gedeeltelijke overheidssluiting al tot kritiek, omdat reizigers bang waren om op hun status te worden aangesproken. In South Carolina mijdde een aantal ouders zelfs de diploma-uitreiking van hun kinderen bij het Korps Mariniers vanwege de aanwezigheid van ICE-agenten buiten het terrein.

Ook in de aanloop naar het WK is de druk op FIFA groot. Volgens diverse media wordt er gesproken over een moratorium op ICE-invallen tijdens het toernooi, of op zijn minst de garantie dat ICE uit de buurt van stadions blijft. Tot nu toe heeft FIFA niet publiekelijk gereageerd op de laatste berichten over een mogelijke ICE-rol bij de wedstrijden in de VS, terwijl het toernooi in Noord-Amerika juist moet uitgroeien tot de grootste en “meest gastvrije” editie ooit, met 48 landen in 16 speelsteden verspreid over de VS, Canada en Mexico.

Wat dit betekent voor supporters

Voor voetbalfans betekent het vooral dat het veiligheidsapparaat rond de WK-stadions nog zwaarder wordt dan we al gewend zijn, met naast lokale politie en federale diensten waarschijnlijk ook ICE in de mix. Wie legaal reist, krijgt van de Amerikaanse overheid de garantie dat hij of zij “niets te vrezen heeft”, al leert de ervaring dat de angst voor arrestatie of profilering vaak al genoeg is om mensen thuis te houden.

De grote vraag is dan ook of de zichtbare aanwezigheid van ICE het gevoel van veiligheid voor de één verhoogt, maar de drempel voor een andere groep fans ongemerkt zo hoog maakt dat ze besluiten het stadion – en misschien wel het hele WK – te mijden.

