New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

Wie gezonder wil leven, hoeft niet meteen zijn hele bestaan om te gooien. Volgens artsen, psychologen, voedingswetenschappers en andere specialisten zijn het vaak juist kleine dagelijkse gewoontes die op de lange termijn het meeste effect hebben.​

De verzameling hieronder is gebaseerd op een artikel van The New York Times, waarin 35 experts elk één gezondheidsadvies delen dat zij zelf ook toepassen.​ Dat levert geen hype-dieet of wondermiddel op, maar een verrassend praktische lijst met ideeën over voeding, slaap, beweging, stress, relaties en zelfzorg.​

Waarom kleine gewoontes werken

Veel van deze adviezen hebben één ding gemeen: ze zijn uitvoerbaar. Geen extreem schema, maar eenvoudige ingrepen zoals vaker contact zoeken met vrienden, je telefoon uit de slaapkamer weren, ultrabewerkt voedsel vaker laten staan of korte bewegingsmomenten inbouwen overdag.​

Juist dat maakt ze bruikbaar voor mensen die wel gezonder willen leven, maar geen zin hebben in onrealistische voornemens. De rode draad is dat gezondheid meestal niet draait om één grote keuze, maar om gedrag dat dag na dag vol te houden is.​

35 tips van experts

1. Klaag een week lang niet

Psychiater Kali Cyrus probeert zeven dagen lang niet te klagen om negatieve denkpatronen te doorbreken en haar brein minder snel een sombere richting op te laten gaan.​

2. Eet noten met pure chocolade

Voedingsdeskundige Dariush Mozaffarian noemt noten met donkere chocolade van minstens 70 procent cacao een bijna perfecte snack, rijk aan vezels, gezonde vetten en nuttige plantenstoffen.​

3. Neem geen telefoon mee naar het toilet

Gastro-enteroloog Sophie Balzora waarschuwt dat te lang op het toilet zitten het risico op aambeien kan verhogen, en adviseert daarom afleiding zoals telefoon of tijdschriften buiten de badkamer te houden.​

4. Maak de eerste stap kleiner

Psycholoog Becky Kennedy gebruikt een les van haar vroegere juf nog altijd: als iets te moeilijk voelt, is de eerste stap waarschijnlijk niet klein genoeg.​

5. Ga pas naar bed als je echt slaperig bent

Slaapspecialist Alicia Roth dwingt zichzelf niet om te slapen en gaat pas naar bed wanneer ze slaperig is, zodat ze sneller inslaapt.​

6. Onderhoud bewust je vriendschappen

Psychiater Robert Waldinger plant actief afspraken, etentjes en korte contactmomenten, omdat sociale verbondenheid sterk samenhangt met gezondheid en geluk.​

7. Gun jezelf tussen taken door twee tot vijf minuten rust

Geluksonderzoeker Laurie Santos wijst op het belang van ‘time affluence’: het gevoel dat je nog wat vrije tijd hebt, al is het maar heel even.​

8. Drink gerust koffie

Leverspecialist Jasmohan Bajaj noemt gewone gezette koffie zonder veel toevoegingen een goedkope gewoonte die gunstig kan zijn voor alertheid, lever en darmmicrobioom.​

9. Kijk niet meteen op je telefoon bij het wakker worden

Psycholoog Peter Economou mediteert voor het slapengaan en opnieuw bij het opstaan, nog vóór hij zijn telefoon bekijkt.​

10. Plan tijdens je verjaardagsmaand al je gezondheidschecks

Arts Folasade May adviseert om elk jaar in je verjaardagsmaand alle jaarlijkse controles in te plannen voor de komende twaalf maanden, zodat je preventieve zorg niet vergeet.​

11. Gebruik de 10-10-10-regel bij schermwerk

Neurowetenschapper Lisa Mosconi neemt elke tien minuten tien seconden pauze om naar iets te kijken dat ongeveer drie meter verderop staat, om ogen en hoofd rust te geven.​

12. Verzamel ‘bewegingssnacks’ over de dag

Onderzoeker Michelle Voss zoekt kleine bewegingsmomenten, zoals een deurpost aantikken, op één been staan of even hangen aan een rek.​

13. Laat ultrabewerkt voedsel vaker staan

Voedingsprofessor Marion Nestle adviseert kritisch naar ingrediëntenlijsten te kijken en producten te vermijden die vol zitten met kunstmatige toevoegingen.​

14. Probeer 4-7-8-ademhaling als je ’s nachts wakker ligt

Slaapexpert Michael Breus raadt aan vier seconden in te ademen, zeven vast te houden en acht seconden uit te ademen, gevolgd door terugtellen, om lichaam en gedachten tot rust te brengen.​

15. Benader angst met nieuwsgierigheid

Judson Brewer gebruikt nieuwsgierigheid als tegengif voor paniek door lichamelijke signalen niet als bedreiging, maar als observatie te benaderen.​

16. Bescherm je gehoor ook bij gewone dagelijkse herrie

KNO-expert Frank Lin bedekt zijn oren zelfs bij een blender en draagt oordoppen op concerten, omdat gehoorschade zich opstapelt.​

17. Slik niet automatisch multivitamines

Harvard-arts Pieter Cohen zegt dat gezonde mensen meestal geen multivitamine nodig hebben om gezond te blijven.​

18. Bouw rituelen in op je werk

Harvard-professor Michael Norton stelt dat vaste rituelen op kantoor, zoals wekelijkse lunches of herkenbare overlegmomenten, zorgen voor meer verbondenheid en betekenis.​

19. Spoel je mond niet na het tandenpoetsen

Tandheelkundige Carlos González-Cabezas doet dat vooral ’s avonds niet, zodat fluoride uit tandpasta langer kan inwerken.​

20. Gebruik een vaste ‘shutdown-zin’ na je werkdag

Productiviteitsexpert Cal Newport adviseert een kort ritueel of zinnetje om mentaal uit je werkmodus te stappen.​

21. Verzin expres eerst slechte ideeën

Volgens hoogleraar Adam Alter helpt het om vijf minuten lang de slechtste ideeën te bedenken als je creatief vastloopt, omdat dat de innerlijke criticus omzeilt.​

22. Houd de erotiek ook buiten de slaapkamer levend

Sekstherapeut Ian Kerner benadrukt het belang van kleine speelse, intieme momenten tussen seksuele contacten door.​

23. Las af en toe een alcoholpauze in

Onderzoeker Johannes Thrul merkt dat periodes zonder alcohol, zoals Dry January, vaak ook daarna tot minder drinken leiden.​

24. Gebruik ‘Stop, Breathe, Be’ bij acute stress

Arts Aditi Nerurkar beschrijft dit als een korte reset: stop, adem rustig en keer terug naar het huidige moment.​

25. Maak water aantrekkelijker

Diëtist Emily Haller maakt ijsklontjes van citrus, fruit en kruiden om water meer smaak te geven en zo makkelijker genoeg te drinken.​

26. Doe simpele klusjes om je hoofd leeg te maken

Psycholoog Lisa Damour gebruikt activiteiten als afwassen, wandelen of rijden zonder telefoon om gedachten te laten ordenen.​

27. Ontspan ’s avonds samen

Slaaparts Indira Gurubhagavatula kijkt met haar partner naar luchtige tv om te ontspannen voor het slapengaan.​

28. Gebruik de sterfbedtest bij lastige keuzes

Alua Arthur stelt drie vragen: zal ik er later spijt van hebben dat ik het deed, dat ik het niet deed, of zal het uiteindelijk niets uitmaken?​

29. Raak niet geobsedeerd door eiwitten

Voedingsonderzoeker Christopher Gardner vertrouwt op peulvruchten en gevarieerde plantaardige voeding voor voldoende eiwit, vezels en minder verzadigd vet.​

30. Laad jezelf op met muziek

Therapeut Nedra Glover Tawwab luistert tussen afspraken door naar een favoriet nummer om mentaal te herstellen.​

31. Doe korte explosieve inspanningen

Sportarts Jordan Metzl vindt korte intensieve bewegingspieken, zoals traplopen of sprints, zeer waardevol voor conditie en stofwisseling.​

32. Laat je schouders bewust zakken

Psycholoog Sherry Cormier zucht een paar keer per dag diep uit en denkt bewust: laat los.​

33. Praat gedetailleerd over seks

Seksuologe Emily Morse zegt dat koppels die open praten over verlangens, grenzen en voorkeuren vaak meer plezier en ontspanning ervaren.​

34. Adem diep vanuit je middenrif

Gastro-enteroloog Lin Chang gebruikt diafragmatische ademhaling voor het slapengaan om het zenuwstelsel te kalmeren en buikklachten mogelijk te verminderen.​

35. Was je handen twintig seconden

Infectioloog Peter Chin-Hong noemt handen wassen met water en zeep nog altijd de simpelste en beste manier om infecties te helpen voorkomen.​

Wat opvalt aan deze lijst

De opvallendste conclusie is misschien wel dat gezondheid volgens deze experts niet alleen draait om voeding of sporten. Ook slaap, sociale relaties, stressregulatie, seksuele communicatie, mondzorg en simpele routines op het werk komen terug als onderdelen van een gezonder leven.​

Daarnaast zijn de meeste tips goedkoop, direct toepasbaar en weinig spectaculair. Juist daardoor zijn ze realistischer dan veel wellness-trends die vooral veel discipline, geld of tijd vragen.​

Wat je hier vandaag al van kunt meenemen

Wie uit deze 35 adviezen een haalbare start wil maken, kan klein beginnen met drie keuzes: een korte schermpauze tijdens het werk, een vaste avondroutine zonder telefoon en één extra bewegingsmoment overdag. Dat sluit goed aan bij de kern van het artikel: gezondheidswinst zit vaak in gedrag dat eenvoudig klinkt, maar consequent wordt herhaald.