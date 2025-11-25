Burgemeester Terneuzen blijft bij besluit om op te stappen

TERNEUZEN (ANP) - Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen blijft, ondanks de oproep van commissaris van de Koning Hugo de Jonge, bij zijn besluit om te vertrekken. Dat zei een gemeentewoordvoerster dinsdag. De gemeenteraad van Terneuzen gaat een besloten raadsvergadering organiseren over de situatie die is ontstaan, laat ze weten.

De wethouders in het college van Terneuzen besloten op aandringen van de gemeenteraad om geen vergunning af te geven voor een azc. Zowel de raad als het college hadden dit eerder juist wel goedgekeurd. Van Merrienboer vindt dat "een nagenoeg onuitvoerbare bestuurlijke spagaat" is ontstaan en kondigde maandag zijn vertrek aan.

Daarop vroeg De Jonge de burgemeester om zijn besluit te herzien. Ook riep De Jonge de raad op een besloten vergadering te organiseren om "de ontstane situatie" te bespreken. De woordvoerster van de gemeente zegt dat die vergadering er gaat komen. Wanneer is nog niet bekend. Ook verder wil ze niet ingaan op vragen.