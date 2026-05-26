Vakbond FNV gaat staken in zuivelindustrie na verlopen ultimatum

UTRECHT (ANP) - FNV gaat staken bij makers van melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding. De vakbond had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) in een conflict over een nieuwe cao. Wanneer de stakingen plaatsvinden en welke omvang deze zullen hebben, kan een woordvoerder van FNV nog niet zeggen.

NZO liet eerder al weten verbaasd te zijn over de eisen uit het ultimatum. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6 procent omhoog gaan. NZO zei donderdag al achter het eindbod van 3 procent structurele salarisverhoging bij een eenjarige cao te blijven staan.

Volgens een woordvoerder van de vakbond kan er op termijn gestaakt worden en is er een grote stakingsbereidheid onder de leden. Eerder sprak FNV-bestuurder Edwin Martirosian over "de misschien wel grootste staking in de zuivel ooit".

In de Nederlandse zuivelindustrie werken 85.000 mensen, van wie ongeveer 12.000 direct bij zuivelverwerkende bedrijven zoals FrieslandCampina en Danone.