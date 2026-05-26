Eerste Kamer stemt voor strengere asielregels van EU-migratiepact

DEN HAAG (ANP) - Asielzoekers krijgen over tweeënhalve week te maken met strengere regels. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft namelijk dinsdagmiddag ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese migratiepact, dat op 12 juni van kracht wordt. Daardoor kunnen vluchtelingen onder andere geen onbeperkt houdbare verblijfsvergunning meer krijgen en wordt de maximale duur van een tijdelijke vergunning verkort van vijf naar drie jaar.

Het kabinet mocht op verschillende punten zelf kiezen hoe de Europese afspraken werden ingevuld en heeft daarbij vaak voor de strengere variant gekozen. Voorbeelden daarvan zijn het afschaffen van de onbeperkt houdbare verblijfsvergunning en strengere voorwaarden om gezinsleden van vluchtelingen te laten overkomen. Ook wordt de zogenoemde voornemenprocedure geschrapt. Deze regelt dat asielzoekers van tevoren te horen krijgen wat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil gaan besluiten over hun procedure.