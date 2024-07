Vakbond Samsung plant manifestatie, onderhandelingen lopen nog

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De grootste vakbond van Samsung Electronics houdt maandag een manifestatie op het chipproductiecomplex ten zuiden van Seoul, ondanks lopende onderhandelingen. Naar verwachting komen zo'n 1500 mensen opdagen bij de protestmars, volgens een woordvoerder van de vakbond.

Begin juni staakten werknemers voor het eerst ooit bij de Zuid-Koreaanse technologiegigant. Het bestuur van Samsung is sinds januari verwikkeld in onderhandelingen met de bond, omdat die betere salarissen eist. Enkele dagen geleden voerden Samsung en de vakbond nog gesprekken hierover.

Samsung Electronics is een van de grootste fabrikanten van smartphones ter wereld. Ook is het bedrijf 's werelds grootste producent van geheugenchips, inclusief hoogwaardige chips die worden gebruikt in de AI-hardware van marktleiders zoals Nvidia.