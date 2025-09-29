Vakbonden blij met intentieverklaring Tata, uiten wel kritiek

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV zijn blij dat Tata Steel Nederland, het kabinet en de provincie Noord-Holland een intentieverklaring hebben ondertekend voor de verduurzaming van de staalproducent. Tegelijkertijd zijn ze ook kritisch. CNV-onderhandelaar Marten Jukema vindt dat de stap veel te lang op zich heeft laten wachten. FNV maakt zich zorgen om de reorganisatie.

De verklaring is de eerste concrete stap naar afspraken met de overheid om te verduurzamen. Het kabinet wil maximaal 2 miljard euro bijdragen. "Er moet nog heel veel gebeuren, maar deze overeenkomst is een belangrijke stap", aldus Jukema. Die geeft werknemers volgens hem meer vertrouwen in de toekomst, "zeker na de ingrijpende reorganisatie die Tata Steel eerder dit jaar aankondigde".

FNV is blij met de "grote stap" richting de verduurzamingsplannen. Bestuurder Cihan Lacin wijst ook op de ruim 1200 voltijdsbanen die Tata Steel wil schrappen. "Bij zo'n grootschalige transformatie heb je juist iedereen keihard nodig."