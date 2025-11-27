Sean "Diddy" Combs lijkt zich prima te vermaken in de gevangenis. Nieuwe videobeelden tonen de 56-jarige rapper lachend en ontspannen door de gangen van Fort Dix wandelen, de federale gevangenis in New Jersey waar hij zijn straf uitzit.

De beelden, verkregen door TMZ, laten een opvallend veranderde Diddy zien. Zijn voorheen pikzwarte haar is volledig grijs geworden – kennelijk geen toegang meer tot de haarverfmiddelen die hij jarenlang gebruikte. In zijn grijze gevangenisuniform oogt hij voller dan voorheen.

Werk in de gevangeniskapel

De gevallen muziekmagnaat heeft een gewilde baan bemachtigd in de mediabibliotheek van de gevangeniskapel. Daar deelt hij films en religieus materiaal uit aan medegevangenen. Volgens bronnen gedraagt hij zich rustig en houdt hij een laag profiel.

Toch heeft Diddy al meerdere keren de aandacht van de gevangenisleiding getrokken. Hij zou zelfgebrouwde alcohol hebben gedronken en een verboden telefonische vergadering hebben bijgewoond. Dit kostte hem tijd: zijn vrijlatingsdatum is verschoven naar juni 2028.​

Veroordeling en nieuwe beschuldigingen

Diddy zit een straf van 50 maanden uit nadat hij in juli 2025 schuldig werd bevonden aan twee aanklachten voor het faciliteren van prostitutie. De rechter legde daarnaast vijf jaar voorwaardelijk op en een boete van 500.000 dollar.​

Ondertussen blijven de problemen zich opstapelen. Vorige week werd bekend dat de politie van Los Angeles opnieuw onderzoek doet naar de rapper wegens vermeende seksuele geweld. Een muziekproducent beschuldigt hem van meerdere aanrandingen.

Strafvermindering mogelijk