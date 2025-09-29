Steun uit Israëlische oppositie voor Trump-plan

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Israëlische oppositiekopstukken hebben positief gereageerd op het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Politicus Benny Gantz prees op sociale media de "uitzonderlijke inspanningen" van Trump om gijzelaars vrij te krijgen en de veiligheid van Israël te garanderen. Oppositieleider Yair Lapid sprak via X eveneens steun uit.

Een belangrijke groep die families vertegenwoordigt van gijzelaars sprak in een verklaring over een historisch akkoord om de oorlog te beëindigen. "De wereld moet maximale druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat Hamas deze historische kans op vrede accepteert", staat in een verklaring van het Forum van de Families van Gijzelaars en Vermisten.

Premier Benjamin Netanyahu kreeg van het forum lof voor het accepteren van het plan. Hij deed dat in een gezamenlijke persconferentie met Trump in het Witte Huis. Een prominent lid van Hamas zei tegen AFP dat de groep het vredesvoorstel nog niet heeft ontvangen.