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Vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 10:41
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SCHIPHOL (ANP) - Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden weten te zijn "uitonderhandeld". Volgens de bonden zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag, te traag en onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het beveiligingspersoneel op korte termijn aan te pakken.
Schiphol heeft eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven dat actief is op de luchthaven teruggebracht van vijf naar drie. De luchthaven wil daarmee meer grip krijgen op de dienstverlening, maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers verslechterd. De bonden kwamen eerder deze maand met acht eisen aan Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven, zoals een hitteprotocol en een minimaal aantal vrouwen per zogenoemde security lane op de luchthaven.
De bonden beraden zich nu op gezamenlijke vervolgstappen, waaronder mogelijk collectieve acties.
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