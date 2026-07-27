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Zelensky na ontslag minister: we hebben meer nodig dan drones

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 10:47
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft benadrukt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen. Hij reageerde daarmee in een uitgebreid interview met Sky News op het ontslag van zijn populaire defensieminister Mychajlo Fedorov, die bekendstond als groot voorstander van de droneoorlogvoering.
Fedorov was in conflict geraakt met topmilitair Oleksandr Syrsky. Daarop moesten beide mannen opstappen. Het vertrek van de minister leidde in Oekraïne tot grote protesten. Zelensky ging niet in op de vraag of hij Fedorov zijn oude baan zal teruggeven, maar beklemtoonde dat het essentieel is dat de krijgsmacht en het ministerie goed kunnen samenwerken.
De president zei niet steeds zelf te kunnen uitzoeken wie gelijk heeft en wie niet. "Ik heb geen tijd om eerst naar de ene kant te luisteren en dan naar de andere kant, omdat twee partijen niet bereid zijn om elkaar dagelijks te ontmoeten."
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