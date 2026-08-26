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Vakbonden: duizenden medewerkers Airbus in Spanje staken weer

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 14:07
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MADRID (ANP/RTR) - Duizenden medewerkers van Airbus in Spanje hebben deze week hun staking hervat. De werkonderbreking volgt nadat werknemers het meest recente loonbod en bemiddelingsvoorstel van de Europese vliegtuigbouwer hadden afgewezen. Dat melden vakbonden woensdag, in aanloop naar een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst donderdag.
Volgens de vakbonden doet zo'n 90 procent van de stemgerechtigde werknemers mee met de staking voor onbepaalde tijd. De actie volgt op een werkonderbreking in juli, die 22 dagen duurde.
De vakbonden stellen dat in het nieuwe voorstel van Airbus financiële toezeggingen ontbreken. Ook zouden belangrijke kwesties zoals vakantiedagen en flexibele werktijden zijn uitgesteld.
Airbus heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Reuters. Bij Airbus in Spanje werken ongeveer 14.000 mensen, verspreid over acht locaties. Daar worden militaire transportvliegtuigen en onderdelen voor commerciële vliegtuigen en satellieten geproduceerd.
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