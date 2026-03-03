Advies aan Hoge Raad: moord uit 2006 voorleggen aan Europees Hof

DEN HAAG (ANP) - De vrijspraak in een twintig jaar oude zaak over de moord op Tamara Wolvers in Alphen aan den Rijn dient voor advies te worden voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dat adviseerde procureur-generaal (PG) Edwin Bleichrodt dinsdag aan de Hoge Raad.

Het Openbaar Ministerie heeft de Hoge Raad gevraagd om de vrijspraak van verdachte Jacob G. te herzien, omdat er nieuw bewijs is. G. werd in 2010 door het gerechtshof vrijgesproken van de moord op de 28-jarige Tamara Wolvers. Ze werd in de zomer van 2006 met veel geweld om het leven gebracht. Ze werd gevonden in haar ouderlijk huis met een plastic zak over haar hoofd en een mes in haar borst. Het hof oordeelde destijds dat er wel sporen zijn gevonden die in de richting van G. wijzen, maar dat het bewijs niet sterk genoeg was om hem te veroordelen.

De Hoge Raad bepaalde in 2012 dat de vrijspraak bleef gehandhaafd, een jaar voordat de herzieningsregeling in werking trad. Daarom adviseert Bleichrodt om eerst advies bij het Europees Hof in te winnen over de mogelijkheden van heropening van de zaak.

Tweede keer

Dat het OM jaren na het definitieve oordeel vraagt om een herziening van de vrijspraak is vrij uniek. Bij een verzoek om herziening gaat het bijna altijd om een verzoek van iemand die de veroordeling blijft aanvechten. Het is sinds het in werking treden van de wet in 2013 pas de tweede keer dat aan de Hoge Raad wordt gevraagd om een strafzaak na een definitieve vrijspraak te heropenen. In 2016 wees de Hoge Raad het eerste verzoek in de zogenoemde Vivaldi-zaak af.

De Hoge Raad doet op 30 juni uitspraak. Als de Hoge Raad de conclusie van de procureur-generaal volgt en advies vraagt aan het Europees Hof, ligt de herzieningszaak stil totdat 'Straatsburg' advies heeft uitgebracht.