Vakbonden: maandag en dinsdag staking bij auto- en fietsbedrijven

UTRECHT (ANP) - Werknemers van autohandelaren, garagehouders en fietsenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe leggen maandag en dinsdag het werk neer, melden FNV en CNV. Dit doen zij omdat ze volgens de vakbonden ontevreden zijn over het cao-bod van brancheorganisatie BOVAG. CNV verwacht dat veel bedrijven in het noorden die dagen dicht of onderbezet zijn en dat mensen mogelijk langer moeten wachten op een apk of fietsreparatie.

Donderdag en vrijdag legden auto- en fietsbedrijven in de rest van Nederland al het werk neer, na regionale en landelijke stakingen. Deze week staakten ruim duizend medewerkers, stelt FNV. Vakbond De Unie deed daaraan volgens CNV ook mee en doet dit volgende week weer.

De cao waarvoor wordt gestaakt geldt volgens de vakbonden voor ruim 84.000 mensen. FNV eist 7 procent loonsverhoging en een cao van een jaar, CNV wil 6 procent meer salaris. BOVAG zei eerder deze week nog te blijven bij een loonsverhoging van ruim 3 procent in een cao voor anderhalf jaar.