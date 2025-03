Politie pakt inbreker van dak met hoogwerker en inzet helikopter

LEEUWARDEN (ANP) - Een 44-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leeuwarden door de politie met een hoogwerker van een dak gehaald. De man was op heterdaad betrapt bij een inbraak in een atelier aan de Cornelis Trooststraat.

De politie zette de omgeving af en ging op zoek naar de inbrekers. Vanuit een politiehelikopter werd een van hen op een dak gezien. Met een hoogwerker van de brandweer is de verdachte van het dak gehaald.

De man, die geen vast adres heeft, is aangehouden en zit vast.