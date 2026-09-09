ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rybakina naar halve finale US Open, wordt nummer 1 van de wereld

Sport
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 20:10
anp090926238 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikt van de US Open. De 27-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in drie sets de Chinese Zheng Qinwen: 3-6 6-1 6-4.
Rybakina wordt door het bereiken van de halve finales in New York de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst bij de vrouwen. Ze neemt die positie over van Aryna Sabalenka, ook als de tennisster uit Belarus voor de derde keer op rij de titel weet te winnen in New York. Sabalenka staat in de andere halve finale tegenover de Amerikaanse Jessica Pegula.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

Hypotheekrenteaftrek

De ECB verhoogt morgen de rente: als je aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens zit, kan het je €400 per maand extra kosten

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

Loading