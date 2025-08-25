Vakbonden 'verrast' over Amerikaanse overname JDE Peet's

UTRECHT (ANP) - CNV en FNV zijn "verrast" over de overname van Douwe Egberts-moederbedrijf JDE Peet's door het Amerikaanse Keurig Dr Pepper die maandagochtend bekend werd gemaakt. De vakbonden hebben vragen over de toekomst van Nederlandse vestigingen van JDE Peet's door die overname ter waarde van 15,7 miljard euro.

JDE Peet's heeft fabrieken in Utrecht en Joure en het internationale hoofdkantoor staat in Amsterdam, met in totaal ongeveer 2000 werknemers in Nederland. "Voor de korte termijn maken we ons nog niet zoveel zorgen. We hebben net weer een nieuwe cao afgesproken én het sociaal plan verlengd tot oktober 2027. Dat is zeker met het nieuws van vandaag voor de mensen ontzettend belangrijk. Maar wat gebeurt er op de middellange termijn? Daar hebben we wel zorgen over", aldus CNV-onderhandelaar Martin van Eerde.

Ook FNV-bestuurder Margreet Pasman zegt die zorgen te hebben, hoewel niet op de korte termijn. Het is volgens haar vooral nog "koffiedik" kijken voor de toekomst.