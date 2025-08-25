Moeder herkent zoon op beelden woningoverval Berkel en Rodenrijs

De moeder van een 16-jarige jongen uit Rotterdam heeft haar zoon herkend op beelden die de politie deelde van een gewapende overval in Berkel en Rodenrijs. Daarop heeft de jongen zich gemeld bij de politie. Hij is zaterdag aangehouden en wordt verhoord, meldt de politie maandag.

De overval vond plaats op vrijdagmiddag 4 juli in een huis aan de Gerberasingel. Bewoners van de woning werden door twee personen bedreigd met een vuurwapen en de overvallers gingen ervandoor met sieraden, horloges en telefoons.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.