ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moeder herkent zoon op beelden woningoverval Berkel en Rodenrijs

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 17:21
bijgewerkt om maandag, 25 augustus 2025 om 17:23
anp250825147 1
De moeder van een 16-jarige jongen uit Rotterdam heeft haar zoon herkend op beelden die de politie deelde van een gewapende overval in Berkel en Rodenrijs. Daarop heeft de jongen zich gemeld bij de politie. Hij is zaterdag aangehouden en wordt verhoord, meldt de politie maandag.
De overval vond plaats op vrijdagmiddag 4 juli in een huis aan de Gerberasingel. Bewoners van de woning werden door twee personen bedreigd met een vuurwapen en de overvallers gingen ervandoor met sieraden, horloges en telefoons.
De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
Vorig artikel

Franse premier houdt vertrouwensstemming over bezuinigingen

Volgend artikel

Dode en gewonden in Vietnam door tyfoon

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers