Verdachte (22) van moord op Lisa en zedendelicten vermoedelijk afkomstig uit Nigeria

De asielzoeker (22) die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude is waarschijnlijk afkomstig uit Nigeria. Dat heeft hij volgens de crime-redactie van Het Parool gezegd tegen overheidsinstanties en tegen medebewoners van de opvang aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost.

Over zijn geboortedatum heeft hij op verschillende momenten en verschillende plekken volgens ingewijden wisselende verklaringen afgelegd, maar justitie gaat er van uit dat hij 22 jaar is. De authenticiteit van zijn papieren wordt nog onderzocht.