ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte (22) van moord op Lisa en zedendelicten vermoedelijk afkomstig uit Nigeria

Samenleving
door Redactie
maandag, 25 augustus 2025 om 17:50
ANP-534100920
De asielzoeker (22) die wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude is waarschijnlijk afkomstig uit Nigeria. Dat heeft hij volgens de crime-redactie van Het Parool  gezegd tegen overheidsinstanties en tegen medebewoners van de opvang aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost.
Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 17.55.53
Over zijn geboortedatum heeft hij op verschillende momenten en verschillende plekken volgens ingewijden wisselende verklaringen afgelegd, maar justitie gaat er van uit dat hij 22 jaar is. De authenticiteit van zijn papieren wordt nog onderzocht.
Vorig artikel

Fransman Gaudu wint derde rit Vuelta na slimme inhaalactie

Volgend artikel

Trump tekent decreet voor vervolging mensen die vlag verbranden

POPULAIR NIEUWS

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-532158390

Deze socioloog vertelt welk vier factoren het meest invloed hebben op je levensgeluk

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers