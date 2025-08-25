ECONOMIE
NS-systemen mondjesmaat weer opgestart na storing

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 13:21
UTRECHT (ANP) - Het IT-systeem van de NS dat maandagochtend werd getroffen door een storing wordt mondjesmaat weer opgestart, meldt een woordvoerder van de spoorvervoerder. De NS-reisplanner, die een groot deel van de ochtend onbereikbaar was via de site en app, is volgens haar bij steeds meer mensen weer in de lucht. Het kan nog wel even duren voordat de planner bij iedereen weer werkt.
Door de storing lag niet alleen de reisplanner eruit, maar werkten ook de kaartautomaten op stations niet. Ook was het niet mogelijk een ov-fiets te huren. Die systemen worden nu ook weer stapsgewijs opgestart.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend.
