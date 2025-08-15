ECONOMIE
Vakbonden verwachten stap van NS bij hervatten cao-overleg

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 17:32
UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en VVMC verwachten een stap van spoorvervoerder NS als ze dinsdag weer formeel in gesprek gaan over een nieuwe cao. Anders dreigen opnieuw stakingen.
"Onze leden hebben duidelijk laten weten dat het eindbod van NS niet voldoende is. Er moet echt meer gebeuren om het personeel eerlijk te belonen, hun werk lichter te maken en voor een betere werk-privébalans", heeft FNV-bestuurder Henri Janssen vrijdag laten weten.
"We hebben eerder ook aangegeven dat we alleen weer om tafel gaan als er toenadering komt. Dan moet NS dus toegeven op verschillende punten. Anders heeft verder overleg geen zin", zegt een woordvoerster van VVMC, de grootste bond onder de meer dan 17.000 NS-medewerkers.
NS-personeel heeft, nadat het cao-overleg eerder klapte, al vier keer het werk neergelegd. Tijdens de eerste twee stakingsdagen begin juni zag NS zich genoodzaakt in vrijwel het hele land geen NS-treinen te laten rijden. De overige stakingsdagen hadden in delen van het land impact.
