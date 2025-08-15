ECONOMIE
Baansprinter Richardson verbetert eigen wereldrecord

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 17:34
anp150825170 1
KONYA (ANP) - De Britse baanrenner Matthew Richardson heeft zijn eigen wereldrecord op de 200 meter met vliegende start verbeterd. Hij kwam op de wielerpiste van het Turkse Konya tot een tijd van 8,857. Hij reed donderdag het wereldrecord van Harrie Lavreysen uit de boeken (8,941).
Richardson kondigde donderdag al aan dat hij vrijdag opnieuw een poging zou doen en slaagde met verve. Lavreysen had vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs een tijd van 9,088 gerealiseerd.
Bij de 200 meter met vliegende start wordt niet vanuit stand vertrokken, maar rijdt een renner eerst enkele ronden om al op gang te komen. Het onderdeel wordt op toernooien gereden als kwalificatie van het sprinttoernooi. Richardson haalde op de Turkse piste een gemiddelde van ruim 80 kilometer per uur.
Richardson (26) is al jaren de grootste concurrent van Lavreysen op de sprint. Ook in Parijs pakte hij, toen nog uitkomend voor Australië, het zilver achter de Brabander, die ook goud veroverde op de teamsprint en de keirin.
