Van Rij: Europa moet defensieaanbestedingen versnellen

WASHINGTON (ANP) - Europa kan een serieuze defensieindustrie opzetten, maar dan moet er wel meer werk gemaakt worden van standaardisatie en snellere aanbestedingsprocedures. Daarop hamert de Nederlandse bestuurder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Marnix van Rij in gesprek met het ANP.

Volgens de voormalige CDA-politicus liggen er grote kansen in Europa, nu besloten is om de komende jaren veel meer uit te geven aan defensie en zo onafhankelijker te worden van de militaire macht van de Verenigde Staten. Maar er liggen ook grote uitdagingen.

"Zijn wij als Europa in staat om met gestandaardiseerde producten te komen voor defensie en kunnen we dat ook doen op een wijze waarin de aanbesteding veel sneller gaat dan tegenwoordig?", vraagt Van Rij zich hardop af. In Brussel wordt hier al wel aan gewerkt, maar de opgave lijkt groot.

Samenwerken met de Britten

Van Rij was onlangs bij de Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington, waar ook het IMF gevestigd is. Bij die denktank sprak een Duitse CDU-politicus. Die vertelde volgens Van Rij dat Duitsland berucht is om de ongelooflijke traagheid van aanbestedingen, waarmee wel 30.000 ambtenaren bezig zouden zijn zonder dat duidelijk is wat ze doen. "Nou, dus als dat alleen al Duitsland is, zet dan even Frankrijk ernaast, zet Italië, zet Nederland ernaast", stelt Van Rij. "Dit wordt cruciaal."

Verder is het volgens de IMF-bestuurder belangrijk dat de EU-lidstaten met de Britten samenwerken. "Die moet je niet buitenspel zetten als het om aanbestedingen gaat. Dus niet zeggen: jullie wilden uit de EU." Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste militaire machten in Europa.

Verhoging defensieuitgaven

De verhoging van defensieuitgaven en wat dit voor gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld overheidsfinanciën en inflatie, is voor het IMF een belangrijk thema. De organisatie besteedt er aandacht aan in een van haar rapporten. Ook wordt er waarschijnlijk over gepraat bij de voorjaarsvergadering van het IMF, waarvoor de komende dagen uit tal van landen ministers en centralebankbestuurders naar Washington afreizen.

In hoeverre Nederland economisch voordeel kan hebben bij de hogere defensieuitgaven, hangt erg af van hoe het geld precies wordt gespendeerd. "Importeer je alles? Of produceer je zelf ook?" Volgens Van Rij heeft Nederland met bedrijven als Thales en VDL zeker mogelijkheden om zelf te produceren. "Dat gebeurt nu natuurlijk ook al", voegt hij toe. Op die manier leveren de uitgaven bijvoorbeeld ook extra werkgelegenheid op.