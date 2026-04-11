Ombudsman kritisch op plan om te besparen op bijstand

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 8:57
DEN HAAG (ANP) - De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is kritisch op het voornemen van het kabinet om te besparen op de bijstand. Van Zutphen heeft daarom een brief geschreven aan minister Thierry Aartsen (VVD) van Werk en Participatie, vertelt hij zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal.
Een nieuwe wet moet gemeenten helpen om scherp te krijgen wie recht heeft op welke regelingen, zodat ze mensen daarop kunnen wijzen. Maar het kabinet wil die niet toepassen op de algemene bijstand. De verwachting is dat daardoor geld dat is bedoeld voor bijstandsgerechtigden niet wordt gebruikt en zo 30 miljoen euro wordt bespaard.
Maar Van Zutphen vindt het wel nodig dat mensen erop worden gewezen dat ze recht hebben op een uitkering. Want veel van hen weten niet dat ze hier recht op hebben of durven de steun niet aan te vragen, vanwege het toeslagenschandaal.
Van Zutphen waarschuwt dat deze besparing juist duurder uit kan pakken als mensen dieper in de financiële problemen raken.
