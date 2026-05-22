VCP ziet oproep VNO-NCW-voorzitter als steun voor ultimatum

UTRECHT (ANP) - Vakcentrale VCP ziet oproepen van de nieuwe VNO-NCW-voorzitter Coen van Oostrom aan het kabinet als steun voor het ultimatum dat de organisatie samen met vakbonden FNV en CNV had gesteld. De bonden eisen dat het kabinet voor komende maandag plannen voor een snellere stijging van de AOW-leeftijd en bezuinigingen op de WIA en WW van tafel haalt.

In een interview met De Telegraaf pleit de nieuwe VNO-NCW-voorzitter ervoor om bezuinigingen op de WW en WIA tijdelijk "buiten haken" te plaatsen, oftewel te parkeren. De snellere verhoging van de AOW-leeftijd moet "in de ijskast, doe die ijskast op slot en vries de sleutel in". Dat moet wat Van Oostrom betreft de weg vrijmaken voor een breed akkoord over economische weerbaarheid.

Voorzitter Nic van Holstein van VCP ziet de oproep van de VNO-NCW-voorzitter tot een gesprek over een breed akkoord "in die zin als een ondersteuning van ons ultimatum". Hij benadrukt dat het vooral belangrijk is hoe het kabinet reageert op het ultimatum.