Minister spreekt niet alle gemeenten die te weinig opvang hebben

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 11:38
DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te spreken. Dat zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Nieuwsuur meldde donderdag dat de bewindsman gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers gaat tikken.
Als de minister met alle gemeenten in gesprek moet die de doelstelling van de wet niet halen, dan zou dat "vanaf vandaag tot aan de zomer iedere dag een bestuurlijk gesprek zijn", aldus de minister, die de verwachtingen temperde. Wel verwacht hij voor de zomer van een aantal gemeenten tekst en uitleg te krijgen over waarom zij niet genoeg mensen opvangen.
Op het moment dat gemeenten geen goede reden hebben om niet te voldoen aan de spreidingswet en blijven verzaken, dan kan het komen tot de situatie dat "wij uiteindelijk de taak overnemen". Dat betekent dat de minister ingrijpt en zelf op zoek gaat naar plekken.
Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en daarom worden er sinds deze week alleen nog kwetsbare mensen opgevangen.
